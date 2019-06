Haute-Savoie : un Ehpad ferme des lits faute de personnel

Régulièrement, les difficultés dans les Ehpad sont évoquées. Et parmi les problèmes rencontrés, on retrouve le recrutement de personnel. En Haute-Savoie, une structure a dû fermer des lits faute de personnel qualifié. Pourtant, l'Ehpad a une quantité de CDI à pourvoir, mais ne trouve pas de candidats. Fanny Raymond, infirmière en maison de retraite, témoigne ainsi des cadences de travail effrénées. "Le travail se résume à faire des pansements, les médicaments. Mais c'est vrai que si on met 42 résidents, si on passe une minute avec chacun d'eux, c'est bien le maximum", explique-t-elle.

Quatre lits vides, vingt demandes d'admission

Dans la résidence, il y a une trentaine de soignants pour 84 patients, dont les deux tiers sont atteints par la maladie d'Alzheimer. C'est à cause de cette pénurie que des lits ont été fermés. Il y a ainsi quatre lits vides alors même que l'établissement a reçu une vingtaine de demandes d'admission. Il manque six postes, et la direction ne trouve personne pour les pourvoir.

