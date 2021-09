Haute-Saône : quand l'Ehpad organise un baptême de l'air

À plus de 80 ans, plusieurs locataires de l'Ehpad de Gray, en Haute-Saône, ont effectué un baptême de l'air. "On regardait toujours passer les avions dans le parc. Ça nous est venu à l'idée avec ma copine de faire un baptême de l'air, d'essayer", explique Josette, 90 ans.

"On voit tellement de choses"

Parmi ces vénérables filles de l'air, il y a Marie-Louise, certainement la plus sportive. Elle a bientôt 101 ans. "On voit tellement de choses qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on peut voir", confie la centenaire. "Elle a bien reconnu tous les petits villages qui sont sur la vallée de la Saône [...]. Elle a vraiment toute sa tête et moi je lui tire mon chapeau", constate Jérôme Cannelle, pilote de Marie-Louise et dirigeant de Gray Light Aviation. Ce jour-là, pas moins de dix vieilles dames ont traversé les nuages et c'est vrai : il n'y avait pas de quoi se faire de cheveux blancs !