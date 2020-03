Face à l'épidémie de Covid-19, les Ehpad prennent des dispositions

Les Ehpad font tout pour éviter que le virus ne se propage chez les personnes agées, chez qui la mortalité peut monter jusqu'à 15%. Dans une maison de retraite de Tonneins (Lot-et-Garonne), les visites sont interdites depuis deux jours, ce qui rassure certains résidents. "C'est une bonne chose, ça laisse le microbe dehors", explique l'une d'entre eux. Marine Vedrenne-Brouillet, directrice adjointe de l'Ehpad, explique cette décision : "C'est une mesure de prévention, dans le seul but de protéger nos résidents."

Le personnel s'inquiète d'un futur confinement

Dans un autre établissement près de Lille (Nord), on désinfecte trois fois par jour les mains des résidents. "Cela prend plus de temps, on doit tout faire : les rampes, les poignées de porte, au moins cinq fois par jour", raconte une employée de l'Ehpad. Le personnel se prépare même à un confinement, même s'il espère que ce sera le plus tard possible.

