Emploi des seniors : un taux en amélioration, mais encore inférieur à celui de l'Europe

Leur taux d'activité est l'un des plus faibles en Europe. Un rapport dévoilé mardi 14 janvier fait une quarantaine de propositions. À bientôt 64 ans, Lucien Defrel est un jeune embauché. Depuis quatre mois, il a repris du service pour une société de transports, un emploi à temps plein qu'il compte bien exercer tant qu'il le pourra. "On ne travaille pas pour le plaisir, on a tous besoin de travailler. Pour finir mes fins de mois, j'ai trouvé une entreprise qui m'a fait confiance et qui a bien voulu m'embaucher", explique le chauffeur.

Une quarantaine de propositions pour favoriser le maintien des seniors dans l'emploi

Dans l'entreprise, un quart des salariés a plus de 55 ans. Pour son patron, faire travailler les seniors est un atout. En France, le taux d'emploi des plus de 55 ans s'améliore pour atteindre 52,1%, mais reste bien inférieur à celui de l'Europe, avec 58,7%. Alors, comment faire pour maintenir l'emploi des seniors ? C'est tout l'objet d'un rapport remis mardi 14 janvier au gouvernement. Une des propositions concerne le départ progressif à la retraite.

Le JT

Les autres sujets du JT