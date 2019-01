Ehpad : vers un paiement proportionnel aux revenus des résidents?

Le gouvernement étudie actuellement la possibilité d’aligner le prix des chambres aux retraites des pensionnaires. Une réforme doit voir le jour avant la fin de l’année.

2.000 euros par mois. C’est le prix moyen d’une chambre en Ehpad. Un chiffre ahurissant, quand on sait que la retraite moyenne des Français est de 1.200 euros mensuels. Fort de ce constat et dans le cadre d’une future réforme prévue d’ici la fin de l’année, le gouvernement a commandé un rapport, intitulé "mission grand âge et autonomie". Dominique Libault, président du Haut Conseil du financement de la protection sociale, est ainsi chargé de soumettre plusieurs pistes de réflexion au ministère des Solidarités et de la Santé. La remise du rapport est prévue pour le 15 mars.

Un reste à charge dix fois plus important en France qu’au Danemark

La possibilité d’un alignement des tarifs des Ehpad sur les retraites a déjà été évoquée par la Mutualité Française en décembre dernier. Celle-ci a en effet émis l’idée d’une dégressivité des tarifs en fonction des revenus via un système de subventions publiques, comme ce qui se fait actuellement en crèches. Une mesure également proposée par la commission des affaires sociales du Sénat il y a un an.

Du côté des dirigeants d’établissements, l’éventualité est plutôt bien accueillie. Le 4 janvier, l'Association des Directeurs au service des Personnes Agées (AD-PA), a publié un communiqué dans lequel elle estime qu’il est "indispensable que la concertation nationale débouche sur une loi 2019 ambitieuse, et que des moyens financiers soient débloqués". Pour rappel, le reste à charge d'un résident d’Ehpad est 10 fois plus important en France que dans des pays comme le Danemark ou la Suède.