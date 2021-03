VIDEO. Une fête des grands-mères particulière en raison du Covid-19

C. Laronce, M. Benito, D. Arzur, C. Gindre

C. Laronce, M. Benito, D. Arzur, C. Gindre France 3 France Télévisions

Comme tous les ans, les Français ont pu célébrer la fête des grands-mères, dimanche 7 mars. Nombreux sont ceux qui ont acheté des bouquets de fleurs à offrir. "C’est pour ma maman, on va lui fêter, ça sera sa deuxième", se réjouit la mère de la petite Julia. L’événement est attendu dans un contexte sanitaire difficile, où les rassemblements et les rencontres en famille sont devenus très difficiles. "C’est un très beau cadeau de les avoir, ça fait tellement longtemps. Je suis si heureuse", explique Nassiba Benmerabet.

"C’est important d’avoir une grand-mère dans la vie"



Tout le monde n’a pas eu cette chance à cause du Covid-19. "On pense à elle mais on ne peut malheureusement pas la voir", relate un témoin. À Paris, Karl Barakat, étudiant en école de commerce, a organisé un déjeuner dans l’herbe avec sa grand-mère. "C’est très important d’avoir une grand-mère dans la vie. Parfois mes amis me disent que je suis plus attaché à elle qu’à mes parents", s’amuse-t-il. "Il est formidable", abonde, pleine de joie, sa mamie.