Insolation, coup de chaleur : attention danger

On entend souvent parler d’insolation et de coup de chaleur. Est-ce la même chose ? Pour se prémunir du coup de chaleur et de la déshydratation, quelques conseils simples s'imposent.

L’insolation est une forme plus légère d’élévation de la température corporelle (on parle d’hyperthermie) et elle est provoquée par une exposition au soleil uniquement.

Le coup de chaleur c’est plus rare mais beaucoup grave. Il résulte d’une exposition à une trop forte température pendant une durée trop longue. Il s’agit d’une urgence médicale.

Voici quelques conseils simples à appliquer pour traverser sans encombre les périodes de fortes chaleurs.

Le coup de chaleur : une association de plusieurs éléments

Température centrale supérieure à 40°.

Signes neurologiques (céphalées, confusion, délire, convulsions, troubles de conscience pouvant aller jusqu’au coma).

Signes de déshydratation : peau et muqueuses sèches, absence d’urine.

Nausées, vomissements, crampes musculaires.

On distingue deux entités en fonction du facteur favorisant en cause :

Le COUP DE CHALEUR CLASSIQUE, d’origine "climatique" à l’occasion des vagues de chaleur, lié à une exposition prolongée à des températures ambiantes élevées. Il touche, sous nos latitudes, préférentiellement les sujets âgés, ou vulnérables, en période caniculaire.



Le COUP DE CHALEUR D’EXERCICE, conséquence d’un effort physique intense et prolongé pouvant être favorisé par une atmosphère chaude et humide, comme lors d'un marathon.

Les consignes à suivre

Si la personne est consciente, il est primordial de :

La placer immédiatement à l'ombre, au frais, le mieux étant à l’intérieur d’une maison ;

La débarrasser de ses vêtements et la recouvrir de linges humides.

La rafraîchir à l’aide d’une compresse d'eau non glacée. L’application de glace peut cependant être utile sur l’axe des gros vaisseaux (axillaires et fémoraux)

Lui donner régulièrement à boire en attendant l’arrivée des secours, le mieux étant de lui proposer de l’eau salée (eaux gazeuses) ; une aération ou une Ventilation d’air peuvent également lui être proposées ;

La température du sujet atteint doit être surveillée jusqu’à amélioration, moment où le rafraîchissement peut cesser.

Et si la personne est inconsciente :

Ne surtout pas essayer de la faire boire

Quels sont les risques pour la santé ?

L’homme arrive à réguler sa température grâce à la transpiration/sudation. C’est l’organe de la peau qui permet cela. La température du corps humain est d’environ 37°c. Si la température extérieure augmente, le cerveau humain qui est la commande de la régulation thermique, va accentuer la transpiration pour permettre de refroidir le corps.

Quand le corps n'arrive plus à faire baisser la température, la chaleur corporelle augmente rapidement, au delà de 39°C. Il y a surchauffe, la machine ne peut plus fonctionner correctement et ça peut être très grave. À ce moment-là, des maux de têtes violents, des nausées, des vomissements, des propos incohérents, des convulsions voire une perte de connaissance peuvent apparaître. Il s'agit d'une urgence : appelez le 15 et mettez-vous au frais.

Plus généralement, les fortes chaleurs peuvent aussi aboutir après plusieurs jours à un "épuisement" provoqué par le manque d'eau et de sels, qui peut se manifester par des étourdissements, une fatigue, une faiblesse ou encore des insomnies. Il convient alors de se réhydrater avec un apport renforcé en sels minéraux, de se reposer au frais.

Autre conséquence : la déshydratation grave. Elle se traduit par une soif intense accompagnée d'au moins un des signes suivants : sécheresse de la peau et des muqueuses, perte de poids supérieure à 5%, fatigue extrême, vertiges, somnolence ou perte de connaissance. La déshydratation est également une urgence qui nécessite des secours.

En l’absence de prise en charge, l’évolution du coup de chaleur peut être rapidement défavorable. La mortalité, toutes causes confondues, survient dans environ 30 à 50% des cas. Et même si le pronostic vital immédiat n’est pas engagé, en fonction de la durée d’hyperthermie, il peut apparaître des lésions cérébrales. Des séquelles neurologiques définitives sont effectivement observées dans 20 à 30% des cas.

La meilleure méthode reste encore la prévention

Afin d'éviter l'apparition de coups de chaleur, il est utile de suivre quelques recommandations en cas de fortes chaleurs :

Bien s’hydrater, mais, attention les personnes âgées et les enfants n’ont pas la sensation de soif donc il faut bien penser à leur proposer fréquemment des boissons.

Porter un chapeau et des vêtements légers.

Aérer les pièces de l’habitation.

Rester à l’ombre ou dans un endroit aéré.

Ne pas laisser un enfant ou une personne âgée seul dans une voiture ou dans une pièce mal aérée.

Cesser le travail à l’extérieur dès les premières sensations de vertiges.

Eviter de pratiquer une activité physique.

Que faut-il boire et manger ?

Le conseil numéro un est évidemment de s'hydrater régulièrement, même sans soif. Le risque de déshydratation survient surtout chez les personnes âgées et les nourrissons. Au total, il est recommandé de boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour (sauf en cas de contre-indication médicale). Attention néanmoins, toutes les boissons ne se valent pas ! Café, thé et sodas sont à éviter car ils favorisent la sécrétion urinaire et donc l'élimination de l'eau de l'organisme. La bière rafraîchissante est également une fausse bonne idée, car l'alcool entraîne une déshydratation. La consommation d'eau doit impérativement être fractionnée au cours de la journée.

Pour ceux qui ont moins le réflexe de boire, il est conseillé de consommer des aliments riches en eau, comme des fruits (melons, pastèques, …) ou des crudités (concombres, tomates, …). Pour éviter la déshydratation, il est également important de veiller à ne pas manquer de sels minéraux, en consommant du pain et des soupes par exemple.

Maison fraîche et code vestimentaire

Aux heures les plus fraîches (avant 11 heures et après 21 heures), aérez votre logement. Dans la journée, stores, volets et fenêtres doivent être fermés, surtout dans les pièces qui sont directement exposées. Si c'est possible, créez des courants d'air dans vos pièces.

Les habits amples, légers et de couleurs claires sont à favoriser en cas de sortie. Le coton est à privilégier par rapport aux tissus synthétiques car laisse la peau respirer en faisant circuler l'air et absorbe la transpiration. Il est également recommandé de porter un chapeau, en particulier pour les personnes qui travaillent à l'extérieur.

Quelles activités privilégier ?

Quand il fait très chaud, mieux vaut limiter toutes les activités physiques facultatives (sport, jardinage, bricolage, … ) et les reporter aux heures les plus fraîches. Si ces activités sont obligatoires, dans le cadre du travail par exemple, restez à l'ombre.

Pour vous rafraîchir, n'hésitez pas à prendre des bains ou des douches fraîches, sans vous sécher ! Vous pouvez aussi utiliser un brumisateur sur tout le corps. Si la chaleur devient insupportable à la maison, il est conseillé de passer quelques heures dans des endroits climatisés, comme les grandes surfaces ou les cinémas.

En cas de problème, contactez Canicule Info Service au 0 800 06 66 66

Petite astuce pour une climatisation maison ! Pour rafraîchir une pièce sans climatisation, étendez un drap mouillé sur les fenêtres. Si vous disposez d'un ventilateur, placez le drap mouillé ou une bassine d'eau glacée devant ce ventilateur. Avec l'humidité, la température ambiante de la pièce diminuera plus rapidement.