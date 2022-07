Canicule : les personnes fragiles à l'épreuve de la chaleur

B. Six, C. Blondiaux, O. Martin, M. Barrois, J-C. Martin, J. Vlasseman

Face à cet épisode de fortes chaleurs en France, les initiatives de solidarité se multiplient pour aider les personnes les plus vulnérables, notamment les seniors.

La vague de chaleur qui frappe actuellement l’Hexagone est difficile pour les personnes les plus vulnérables. Dans la Drôme, une aide à domicile rend visite à ses patients pour les aider à assumer cette période délicate. L’un d’eux, sous assistance respiratoire, confie avoir du mal à supporter les fortes chaleurs. Il assure insuffler plus d’oxygène. L’objectif de la visite de l’aide à domicile est d’éviter que son patient ne souffre d’une déshydratation. Pendant l’été 2021, 204 seniors avaient trouvé la mort à cause de la chaleur.

Manger des plats vitaminés

Pour les personnes qui ne vivent pas à la campagne, mais qui sont cloîtrées dans leur appartement au sein d’une grande ville, la chaleur redouble d’intensité. Les aides à domicile ont donc un rôle important pour s’assurer que ces personnes fragiles continuent à boire et à s’hydrater régulièrement. Aussi, il est vital pour les seniors de manger des plats vitaminés pour tout de même avoir de l’énergie, car pour eux, les canicules sont plus difficiles à supporter.