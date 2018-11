Avec "Suzanne", il veut parler pour toutes les personnes maltraitées dans les Ehpad

À 96 ans, Suzanne vit dans une maison de retraite pour personnes dépendantes. Mais avant "il y a eu sa vraie vie qui a duré 80 ans, la vie qui compte pour elle, la vie avant la dépendance, son enfance au Havre (Seine-Maritime), au Caen (Calvados), son adolescence à Laval (Mayenne), sa vie de femme au travail, sa vie de mère", raconte dans le Soir 3, mardi 13 novembre, Frédéric Pommier, qui est l'auteur d'un livre sur la vie de sa grand-mère intitulé Suzanne.

En effet, pour Suzanne, une fois "en Ehpad, une autre vie commence, elle devient une autre femme. Quand elle est entrée, elle s'est sentie dépossédée de tout, de ses goûts, de ses biens, de son argent, mais aussi de son identité. Personne n'avait le temps de lui demander qui elle avait été, qui elle était", explique son petit-fils qui est journaliste. Il a décidé d'écrire "en prenant connaissance de plusieurs scènes choquantes pour elle, un quotidien désagréable".

"Ce livre, c'est sa colère"

Et d'illustrer son propos : "Suzanne a toujours aimé manger, cuisiner à la crème, recevoir et faire de grandes tablées. Mais à l'Ehpad, elle ne sait pas ce qu'elle a dans son assiette". "Même à des animaux, on ne donnerait pas des choses comme ça tellement c'est mauvais", lui a-t-elle confié un jour.

Pour Frédéric Pommier, "dans trop d'établissements, ça se passe mal. Le personnel se sent maltraité, des résidents se sentent maltraités et des familles sont en détresse. Elles parlent parfois quand leur parent n'est plus là. Suzanne est toujours là, elle veut que je continue à parler. Ce livre, c'est sa colère".

