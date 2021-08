Amour : le record français du plus long mariage battu par un couple de centenaires

Un couple de centenaires vient de battre le record de France du mariage le plus long. Marcel et Berthe Brouard se sont dit oui il y a plus de 82 ans, et leur idylle n’a pas pris une ride.

Marcel et Berthe Brouard, respectivement 107 et tout juste 100 ans, sont les champions de France de l’amour qui dure. Le couple s’est marié il y a plus de 82 ans, le jour des 18 ans de Berthe. Tous deux s’étaient croisés quelques mois plus tôt, et la future mariée avait déjà eu le coup de foudre. C’est pourtant à une blessure que le couple doit sa véritable rencontre. Marcel s’est rendu chez le médecin et c’est Berthe qui lui a ouvert la porte du cabinet. Ils ne se sont que quittés que quelques années, lorsque Marcel a été fait prisonnier en Allemagne, en 1940.

Des désaccords vite oubliés

À son retour, même dans les moments difficiles, le couple a toujours tout surmonté. "Il y avait des jours où on n’était pas tout à fait d’accord, mais je faisais une petite moue, elle le voyait et on s’embrassait. C’était fini", confie Marcel. Leur histoire est aussi celle d’une grande famille, puisqu’ils ont eu quatre enfants, mais aussi 17 petits et arrière-petits enfants. Toutes ces années à deux sont autant de souvenirs partagés. "Cette longévité, c’est tellement beau… Je suis émue parce que je suis fier d’eux", explique l’un de leurs enfants, Patrick. La plus grande fierté de Marcel et Berthe ? "Être encore là tous les deux, et de bien s’aimer."