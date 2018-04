Amiens : la conciergerie solidaire, point de ralliement des habitants

Comme chaque jour Simone, locataire de l'Opac depuis 38 ans, se rend à la conciergerie solidaire. Aujourd'hui, atelier d'initiation à la sophrologie, ou comment cultiver l'art du lâcher prise. Une parenthèse bienvenue pour cette retraitée sans enfant, et qui a vu son quartier se transformer en zone dortoir. "Quand je suis arrivée ici il y avait des commerçants, là il n'y a plus rien. Heureusement qu'il y a maintenant cette conciergerie qui s'est ouverte", témoigne-t-elle.

Adhésion à 1€ par mois

Ouverte du mardi au samedi, la conciergerie solidaire du quartier Saint-Ladre est devenue en un an et demi le point de ralliement des habitants. Notamment les seniors, heureux de partager ici en journée un moment de convivialité. "La proximité, pour moi c'est ça qui est intéressant", explique Caroline Duriez, une locataire. Près de 200 locataires adhèrent au projet à raison d'un euro par mois. Ils bénéficient d'une multitude de services et d'animations : livraisons de paniers de fruits et légumes, portage de pain à domicile, ateliers culinaires, gym douce... Selon Sophie Pruvot, animatrice de "Conciergerie & vous", "il y a des gens qui ont besoin d'exister, et la conciergerie leur permet d'exister".

