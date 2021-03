À Toulouse, des facteurs aident le CHU dans la détection des pertes d'autonomie chez les séniors

Le CHU de Toulouse veut détecter le plus vite possible les pertes d’autonomie et y remédier. Pour l'aider dans ce pari, il s'appuie sur les facteurs et factrices de la région toulousaine. Ces employés de La Poste ont accepté de se mettre au service de la science. "Le facteur dans l'expérimentation réalisée évaluent les fonctions du senior : la vision, l'audition, la mobilité, la nutrition, la psychologie et la mémoire. On considère que quand ces six fonctions vont bien, l'individu va bien", explique Catherine Takéda, gériatre au CHU de Toulouse et en charge de l’expérimentation.

Les facteurs font passer un test à des personnes âgées de plus de 70 ans, choisies par le CHU, dans cinq communes de l’ouest toulousain. Pour la gériatre, l'enjeu "est de pouvoir dépister ces fonctions pour essayer de détecter précocément une anomalie". Des infirmières vont interpréter les données, explique-t-elle : "Selon la gravité de l'anomalie, soit c'est un contact par mail auprès du médecin traitant ou un appel pour prendre en charge s'il y a quelque chose de plus urgent."

Un questionnaire précis

Les médecins toulousains ont reçu le renfort de certains facteurs qui passent chez les aînés avec un questionnaire précis. Isabelle Tondu, factrice, est chez Claudette, âgée de 73 ans. Elle pose une série de questions à cette mamie de choc qui conduit son camping-car :

"On va commencer par la mémoire. Avez-vous des problèmes de mémoire ou d'orientation ? Comme ne pas savoir quelle journée on est ?

- On est mercredi 31 mars 2021.

- Avez vous perdu de l'appétit récemment ?

- Je ne mange pas beaucoup.

- Comment qualifiez-vous votre appétit au cours du dernier mois ?

- Je n'ai pas d'appétit. Je mange parce que c'est l'heure.

- Au cours des deux dernières semaines, vous êtes vous sentie déprimée ou sans espoir ?

- Quand on est seul, ce n'est pas facile. Je me booste un peu. Je vais marcher toute seule et ce n'est pas drôle. Je me suis sentie un petit peu déprimé, aussi à cause du Covid."

Claudette a été volontaire parce qu'elle a eu une mère victime d’Alzheimer et un compagnon disparu après de longs soins à la maison. "Je me pose des questions, explique-t-elle. Je me suis déjà battue avec la mutuelle pour avoir une évaluation de mes réflexes sur un simulateur en voiture. J'aime bien savoir comment je réagis parce que je trouve que je perds beaucoup et vite." D’ailleurs, vous pourrez même d’ici la mi-mai télécharger l’application "Icope monitor" avec votre smartphone pour réaliser le test vous-même partout en France.