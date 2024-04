Scandale des eaux Nestlé contaminées : "Aucune information n’a été communiquée aux consommateurs ni par Nestlé ni par les autorités, c’est grave", déplore Foodwatch

Après les révélations de franceinfo et Le Monde sur le groupe Nestlé, Ingrid Kragl, directrice de l’information chez Foodwatch et experte de la fraude alimentaire, déplore qu'aucune "information n’a été communiquée aux consommateurs ni par Nestlé ni par les autorités".

Jeudi 4 avril, franceinfo et Le Monde ont révélé le contenu d'une expertise menée par l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) sur les eaux du groupe Nestlé et dont les conclusions ont été remises au gouvernement en février. Ce rapport confirme la contamination généralisée aux bactéries, pesticides, Pfas, des sources d’eau minérale naturelle exploitées par le groupe Nestlé en France et assure que leur qualité sanitaire n'est pas garantie.

"Nestlé continue-t-elle aujourd’hui de commercialiser ses produits frauduleux ?"

Qu'aucune information n’ait été communiquée aux consommateurs "c’est grave", juge Foodwatch. Pour Ingrid Kragl, "la directive européenne sur les eaux et le code de la santé publique sont pourtant limpides : lorsque l’eau minérale est polluée, il ne fait aucun doute que la mise en bouteille et la commercialisation doivent être suspendues. Or, ce n’est pas ce qu’il s’est passé", dénonce-t-elle. Elle s'interroge : "Nestlé continue-t-elle aujourd’hui de commercialiser ses produits frauduleux ? La pollution a-t-elle subitement disparu et si oui, comment ?".

Contactée par franceinfo, la direction de Nestlé répète que la qualité de ses eaux est conforme à la réglementation et assure avoir retiré tous les autres traitements illicites mis en place ces dernières années.Toutefois, "dès la première constatation de pollution de ses sources, Nestlé Waters aurait dû en interrompre sans délai l’exploitation et la commercialisation, c’est la loi. Pourquoi ces eaux frauduleuses n'ont-elles pas été rappelées ?", questionne Foodwatch.