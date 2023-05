Santé : vers un congé menstruel de 13 jours par an ?

Crampes, fatigue, maux de tête, ce sont quelques-uns des symptômes des règles douloureuses. Des députés écologistes déposent, vendredi 26 mai, une proposition de loi visant à proposer un congé menstruel. Il prévoit 13 jours d’arrêt par an, mais certaines entreprises n’ont pas attendu la loi pour le mettre en place.

Un jour de congé supplémentaire en cas de règle douloureuse, Jessica Lhez, ébéniste à Labège (Haute-Garonne), peut déjà en bénéficier si elle en ressent le besoin. “On est debout toute la journée, on porte des charges lourdes. Avec les règles, on peut être fatigué”, précise-t-elle. Un congé qui a fait ses preuves pour le patron. “Sur un an d’utilisation, on a 10 journées posées et cela n’a gêné en aucun cas la production”, explique-t-il.

L'Espagne, premier pays européen à l’avoir mis en place

Pour élargir ce dispositif à tout le pays, les écologistes ont déposé une proposition de loi. Concrètement, les femmes pourraient bénéficier d’un congé travail de 13 jours par an et 100 jours de carence. Mais certaines associations craignent que le congé menstruel desserve les femmes dans le monde du travail. “La loi pourrait causer des discriminations, car les employeurs pourraient se poser la question car Madame peut partir en congé menstruel tous les mois”, souligne Violaine de Filippis Abate, porte-parole de “Osez le féminisme”. La France pourrait suivre l’Espagne, premier pays d’Europe à l’avoir mis en place.