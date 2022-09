Santé : une quatrième année d'internant en zone rurales pour les étudiants en médecine

C. Mérial, A. Mezmorian, J. Blondel, S. Gravelaine, France 3 Clermont-Ferrand

Jusqu'ici, l’internat pour les étudiants en médecine comprenait trois années de pratique en cabinet ou à l'hôpital. A partir de l'an prochain, l'internat devrait compter une année supplémentaire dans un désert médical. Dans la faculté de Clermont-Ferrand, les étudiants interrogés il y a quelques jours sont partagés : "Ça attire très peu. J’en connais quelques-uns qui veulent y aller, mais même moi qui viens d’un milieu rural je ne suis pas sûr de vouloir y exercer plus tard". Le gouvernement a prévu de leur proposer un logement sur place pour les inciter à rester en zones rurales à l'issue d'études qui dureraient dix ans, au lieu de neuf aujourd'hui.

Une idée qui ne plaît pas à tout le monde

De son côté, le syndicat des étudiants en médecine est vent debout : "On est contre pour la simple et bonne raison que si l’on oblige des jeunes médecins à aller en déserts médicaux, ils vont être dégoûtés de ces zones-là. Alors que si on les avait incités dès le début de leurs études, ils auraient envie d'aller s’y installer". Les auteurs du projet de loi assument au contraire le caractère obligatoire face à d'urgence. Pour 7 millions de personnes, l'accès à un médecin généraliste est limité. La mesure sera présentée lundi 26 septembre en conseil des ministres, dans le cadre du projet de loi sur la sécurité sociale, puis devrait être votée au parlement.