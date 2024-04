Santé mentale des jeunes : "On a une recrudescence depuis le Covid des appels concernant le mal-être", confirme une responsable du Fil santé jeunes

Santé publique France a dévoilé mardi 9 avril une étude sur la santé mentale des jeunes : si la plupart s'estiment en bonne santé générale, chez les lycéens, un quart, dit avoir eu des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois, et plus les filles que les garçons. Selon cette étude, un lycéen sur dix a par ailleurs fait une tentative de suicide, une tendance qui s'aggrave depuis 2018.

"On a une recrudescence, depuis le Covid, des appels concernant le mal-être", confirme mardi 9 avril sur franceinfo Marine Starostka, responsable de secteur sur le Fil Santé Jeunes, un dispositif de prévention à distance sur la santé mentale, physique et sociale des jeunes de 12 à 25 ans (filsantejeunes.com 0800 235 236).

Sentiment de solitude

Le Fil Santé Jeunes, est contacté par beaucoup de jeunes pour évoquer "un sentiment de solitude", il y a aussi de "l'inquiétude quant à leur avenir, sur la pression scolaire, mais aussi de leur avenir financier, relationnel... Et il y a aussi beaucoup d'éco-anxiété", à savoir un sentiment d'anxiété lié à leur impuissance face aux thématiques liées au climat et aux menaces environnementales, a détaillé Marine Starostka.. Autre changement dans les appels reçus, un volet "très inquiétant et important est celui des violences, comme les violences intrafamiliales, et tout ce qui est violences sexuelles et sexistes".

Malgré la fin des mesures de confinement liées au Covid, "il n'y a plus les problématiques d'isolement" chez les jeunes, "mais le sentiment de solitude, lui, perdure un petit peu", explique Marine Starostka. "C'est un évènement qui peut changer la façon d'être à l'autre, la façon d'être à l'environnement et qui participe effectivement à une grande partie de ces difficultés psychologiques", témoigne-t-elle.