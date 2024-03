Santé : les conseils pour éviter le mal de dos

Selon une étude, huit salariés sur dix sont touchés par des troubles musculo-squelettiques, dont le mal de dos. Sur le plateau du 13 Heures, vendredi 1er mars, le docteur Damien Mascret partage des conseils pour ne plus souffrir.

Une nouvelle étude montre l'ampleur du mal de dos en France. "Ça touche huit salariés sur dix. Les troubles musculo-squelettiques, ça peut être les muscles, ça peut être les articulations, les tendons", indique Damien Mascret, médecin et journaliste à France Télévisions, sur le plateau du 13 Heures, vendredi 1er mars. Cela s'explique par le fait que nous sommes davantage assis en travaillant.

Ne pas être avachi

"La première grosse erreur que font les gens, c'est d'être avachis quand ils sont assis", poursuit le médecin. Le télétravail a renforcé ce mal de dos. Ainsi, lorsque l'on se cambre, "on va augmenter les pressions sur les vertèbres et on va relâcher les abdos", indique Damien Mascret. Pour ne pas avoir mal au dos, il faut faire attention lorsque l'on jardine ou que l'on bricole, en fléchissant les jambes en se baissant. "Bien sûr, il faut acheter de bons sièges, aussi quand on travaille à la maison", conclut le journaliste.