Santé : "Le temps de sommeil se grignote d'année en année", affirme le directeur de l'institut médical du sommeil

Les Français ont perdu 1h30 de sommeil en 30 ans. Jonathan Taïeb, médecin spécialiste du sommeil et directeur de l'institut médical du sommeil, est l'invité du 12/13 info, vendredi 15 mars, pour en parler.

En moyenne, les Français dorment 6h42 par nuit, avec une perte de 15 minutes de sommeil en un an et 1h30 en 30 ans. "On est devenu une société hyperactive. Le temps de sommeil se grignote d'année en année", assure Jonathan Taïeb, médecin spécialiste du sommeil et directeur de l'institut médical du sommeil, dans le 12/13 info du vendredi 15 mars. "On a vu une explosion des troubles du sommeil depuis le Covid. Les troubles du sommeil sont très liés à l'anxiété, nous sommes dans une société aujourd'hui anxieuse", ajoute-t-il.

80% de la population a besoin de sept à huit heures de sommeil

"Un bon dormeur, c'est quelqu'un qui va se réveiller le matin avec l'impression d'avoir été réparé sur le plan physique, (…) et puis qui se sent réparé psychiquement", explique le médecin. "Le sommeil est un élément de performance, un élément de compétitivité. (…) Bien dormir, c'est finalement être performant", développe Jonathan Taïeb, qui rappelle que nous sommes "inégaux face au sommeil".

"C'est déterminé génétiquement, vous avez 10% de la population qui vont être courts dormeurs, qui vont avoir besoin de moins de six heures. (…) Pour 80% de la population, on est entre sept et huit heures de sommeil", précise le directeur de l'institut médical du sommeil. Il conclut en disant que la régularité des heures de lever est importante pour bien dormir.