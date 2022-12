Santé : le grand engorgement des urgences se poursuit

Entre la grève, les fêtes de fin d'année et la triple épidémie qui se propage, les services d'urgence continuent d'être débordés partout en France.

Des brancards alignés dans le couloir des urgences de Nancy (Meurthe-et-Moselle). Avec 150 patients dans la journée, le service est débordé et cela a encore empiré, lundi 26 décembre. En pleine période de fêtes, le service enregistre 20% de patients supplémentaires. "C’est un peu tendu parce qu'effectivement, ça fait beaucoup de patients, beaucoup de charge de travail et c'est compliqué", explique Sébastien Fauvel, aide-soignant aux urgences. La situation est la même à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). La salle d'attente des urgences ne désemplit pas. Alors, dans les centres d'appels d'urgence du SAMU, des médecins à la retraite viennent prêter main-forte.

L'épidémie de grippe toujours à son pic

Les centres médicaux de soins immédiats restent une alternative, comme pour une mère de famille rencontrée à Châtellerault (Vienne). "Le cabinet n'a pas pu nous recevoir donc on m'a redirigée ici. C’était ça ou les urgences", explique-t-elle. Mais le centre ne parvient plus non plus à répondre aux demandes. La semaine s'annonce compliquée pour les malades, alors que le pic épidémique de la grippe n'est pas encore passé.