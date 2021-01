Santé : infirmiers en pratique avancée, un métier plein d’avenir

On les appelle les infirmiers en pratique avancée. À Saint-Pons-de-Thomières, dans le département de l'Hérault, exerce l’une des premières infirmières en pratique avancée de France. La mission d’Adeline Cancel est de suivre les malades chroniques. “Ce sont toujours des patients qui ont des pathologies chroniques et qui sont stables. Il n'y a pas de problèmes aigus à régler”, explique-t-elle.

Soigner et prévenir

De façon encadrée, Adeline Cancel peut prescrire, adapter une ordonnance et adresser un patient à des spécialistes. Pour cela, elle a dû suivre une formation spécifique. La prévention est également dans les prérogatives de l'infirmière. “Si l’on prévient les complications, on gagne du temps d’hospitalisation et de la qualité de vie (...). Donc on essaye de réduire les facteurs de risque”, poursuit Adeline Cancel. L’infirmière dispose également de plus de temps qu’un généraliste pour répondre aux questions des patients.

