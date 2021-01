Santé : greffe des bras et des épaules réussie à Lyon, une première mondiale

"Je tiens à remercier toute l’équipe de médecins qui rendent cette opération possible", déclare Felix Gretarsson après l’intervention, qui a duré près de 15 heures. La prouesse a mobilisé quatre équipes médicales, dont 12 chirurgiens. "Arriver à trouver 50 personnes disponibles pendant 24 heures du jour au lendemain un lundi, franchement, c’est un truc de fou", a commenté le Pr. Emmanuel Morelon, chef du service de transplantation des Hospices Civiles de Lyon (Rhône), durant une conférence de presse.

Rééducation de deux à trois ans

La vie de Felix Gretarsson a basculé une première fois il y a 26 ans, lorsque qu'il est électrocuté pendant une intervention. Il survit, amputé des deux bras. Sa vie bascule à nouveau aujourd’hui, avec l’espoir de bouger les épaules et les coudes. Concernant les mains, rien n'est moins sûr. "A ce niveau d’amputation des membres supérieurs, on ne peut pas espérer et encore moins promettre qu’une main fonctionne", prévient toutefois le Dr. Gazarian, chef de service orthopédique.

Felix Gretarsson débute désormais une rééducation qui durera deux à trois ans pour retrouver l’usage de ses membres, et son autonomie. "Quand tout le monde a dit, 'ce n’est pas possible', un groupe de médecins français a dit : 'nous ne savons pas si c’est possible, mais nous allons le découvrir'. Si plus de gens pensaient comme ça, quel beau monde on aurait", a déclaré sa femme, Silwia Gretarsson, lors d'une conférence de presse.

