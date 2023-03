Santé : effets secondaires, recommandations... Les clés pour mieux comprendre le scandale des fluoroquinolones

Une dizaine de patients s'apprêtent à déposer plainte pour blessures involontaires contre des médecins qui leur ont prescrit certains antibiotiques, des fluoroquinolones. Ils souffrent d'effets indésirables parfois très graves et irréversibles. Décryptage, lundi 13 mars, avec le journaliste et médecin Damien Mascret.

Parmi les effets indésirables causés par les fluoroquinolones, certains patients ont été victimes de tendinites, pouvant aller jusqu'à la rupture du tendon d'Achille. "On a aussi des inflammations articulaires, cela veut dire une inflammation qui va gonflée et douloureuse, puis on peut avoir une photosensibilisation, une réaction exagérée au soleil", décrypte Damien Mascret. "Encore plus grave, des effets indésirables ont directement porté atteinte au système cardio-vasculaire, avec des troubles du rythme cardiaque et parfois même une rupture de l'aorte. (...) Plus gênant encore, certains ont vu leurs nerfs périphériques être atteints, qui peuvent être irréversibles".



Des cas spécifiques

Néanmoins, le spécialiste estime qu'il ne faut pas nécessairement interdire ces antibiotiques. "Ce sont de très bons antibiotiques, quand on respecte les restrictions de prescription qui ont été fixées par l'Agence du médicament", soutient-il, tout en recommandant de n'utiliser les fluoroquinolones que "quand il n'y a pas d'autre antibiotique possible".

"Il ne faut pas les utiliser dans les bronchites, dans les rhinopharyngites, dans les cystites simples. Par contre oui, cet antibiotique va rester précieux dans certaines infections présentant un risque vital, dans les infections des reins et beaucoup d'infections osseuses", conclut le médecin.