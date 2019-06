Santé : de meilleurs remboursements pour les prothèses auditives

Depuis le début de l'année, cet audioprothésiste voit arriver de nouveaux clients : "On estime qu'il y a 1 à 2 millions de personnes qui ont besoin de s'équiper et qui ne le font pas pour plusieurs raisons. Il y a un frein psychologique, mais il y a un frein financier et donc le reste à charge 0 va permettre à ces personnes-là d'accéder à des appareils performants", détaille Nathaniel Rameau.

Le reste à charge zéro promis pour 2021

En moyenne, un appareil auditif coûte 3 000 euros. En 2018, le reste à charge pour le patient, remboursé en partie par les mutuelles, étaient de 1 700 euros. Avec les nouveaux tarifs de remboursement maladie, il baisse en 2019 à 1 300 euros. En 2020 le reste à charge sera de 800 euros, et en 2021 de 0 euro, mais uniquement pour les prothèses de base.

Pour une spécialiste rencontrée par France 2, les personnes âgées qui entendent mal se replient sur elles-mêmes et développent des pathologies, donc ces nouveaux remboursements pourraient être bénéfiques pour l'assurance maladie. Mais pour financer le reste à charge zéro, les tarifs des contrats des mutuelles, particulièrement celles des seniors, risquent d'augmenter.

