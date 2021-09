Samu : Une unité spéciale effectue des opérations cardiaques en pleine rue

Une unité spéciale du Samu de Paris est sollicitée pour des renforts, lorsque les équipes de secours ne parviennent pas ranimée une victime d'arrêt cardiaque avec les techniques habituelles. Lors d'une intervention, le cœur de la victime ne repart pas et l'équipe décide d'appliquer un protocole révolutionnaire qu'ils sont les premiers au monde à utiliser en dehors d'un bloc opératoire.

Une opération à cœur ouvert, en pleine rue

L'ECMO, une machine branchée sur une artère et une veine du patient, prend le relai de son cœur et de ses poumons. Il s'agit d'une opération à cœur ouvert, à même le trottoir : "On est dans la rue, c'est sale (...) il faut absolument qu'on soit le plus propre possible sachant qu'on ne le sera jamais comme dans un bloc opératoire", explique un des professionnels de santé sur place.L'opération est réussie et le cœur repart, sous les applaudissements des passants qui se sont arrêtés. Le patient est conduit en réanimation à l'hôpital. Grâce à l'intervention de cette unité spéciale, 30% des victimes survivent à un arrêt cardiaque.