Retraite : dans l’Orne, ce médecin ferme son cabinet… à 74 ans

A Flers, dans l’Orne, un médecin généraliste a décidé de prendre sa retraite à 74 ans.

Cela faisait 45 ans que sa plaque était apposée sur un mur. "C’est un grand moment", confie Jean-Paul Lefèvre. A 74 ans, ce médecin généraliste prend sa retraite et en cette dernière journée de travail, des patients lui apportent des cadeaux de remerciements. D’autres attendent pour une dernière consultation. Une femme âgée est sa patiente depuis 40 ans, aujourd’hui elle est inquiète. "Je n’ai pas de médecin maintenant, il faut que j’en trouve, sinon je vais à l’hôpital", relate Rosa Correia, patiente.

Désert médical

"Ce que je regrette, c’est que je tends un relai et que personne n’est là pour le prendre", se désole pour sa part Jean-Paul Lefèvre. Ses 4 000 patients vont se retrouver sans médecin traitant. A Flers (Orne), il ne restera plus que trois médecins. Mais un quatrième va les rejoindre en avril au sein d’un pôle de santé. Avec une population de 15 000 personnes, cela ne suffit pas. La commune reste touchée de plein fouet par le désert médical.