Punaises de lit : Clément Beaune va convoquer les opérateurs de transports

Le ministre des Transports veut "informer sur les actions engagées et agir davantage au service des voyageurs", alors que ces petits insectes ont été signalés ces dernières semaines dans des trains et dans le métro parisien.

Temps de lecture : 1 min

La bataille contre les punaises de lit continue. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a annoncé vendredi 29 septembre sur X (ex-Twitter) qu'il réunirait les opérateurs de transports la semaine prochaine "pour informer sur les actions engagées et agir davantage au service des voyageurs".

>> Punaises de lit : onze conseils pour se protéger (et pour vous en débarrasser)

L'initiative du ministre, "pour rassurer et protéger" selon ses mots, répond au retour des punaises de lit en France, signalées ces dernières semaines dans des trains et dans le métro parisien. Entre 2017 et 2022, ces insectes ont infesté plus d'un foyer français sur dix, selon un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), publié en juillet 2023.

La mairie de Paris réclame un plan au gouvernement

De son côté, la mairie de Paris a réclamé jeudi un plan d'action au gouvernement, et notamment l'organisation d'"assises de la lutte contre les nuisibles".

Des vidéos publiées ces dernières semaines sur les réseaux sociaux ont montré des punaises de lit dans des TGV, dans le métro parisien ou dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy. Ces insectes de la taille d'un pépin de pomme, qui se nourrissent la nuit, principalement de sang humain, se cachent le plus souvent dans les matelas et les sommiers et sont transportés dans les vêtements et les bagages.