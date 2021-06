VIDEO. "Les odeurs sont les clés du grenier des souvenirs", affirme le sculpteur d’arômes et chercheur olfactif Michaël Moisseeff

"Les odeurs sont les clés du grenier des souvenirs. C’est comme une clé dans une serrure, clac, ça tourne et déclenche une sensation. Et puis, on va y mettre un nom", dit le chercheur olfactif le sculpteur Michaël Moisseeff au magazine "20h30 le samedi" (replay). Des odeurs comme "tête de bébé", "placard de cuisine", "pot d’échappement"…

Ce docteur en biotechnologie végétale a même fabriqué l’odeur de la Lune dans son laboratoire. Et si pour l’écrivain Marcel Proust les souvenirs remontaient avec une simple madeleine, cela aurait pu être tout autre chose… Comme une odeur d’essence par exemple : "C’est vrai que ça ne sent pas bon, on ne va pas se parfumer avec, mais quand on sent l’essence, on a de bons souvenirs…"

"L'odeur de citronnelle caractéristique des campings assaillis par les moustiques"

"Pour les enfants, l’essence c’est quand papa fait le plein pour partir en vacances, rappelle Michaël Moisseeff. La voiture, c’est le petit univers où on est tous ensemble, bien blottis, et on s’en va à l’aventure. Le souvenir évoqué par cette odeur est donc agréable." Alors, à la demande du magazine présenté par Laurent Delahousse sur France 2, ce sculpteur d’arômes a créé l’"odeur des grandes vacances"…

Il cueille de l’eucalyptus cypriodora qui sent le citron : "On a l’impression de sentir très fort cette odeur de citronnelle caractéristique des campings assaillis par les moustiques." Il évoque ensuite la mer avec des coquilles d’huîtres plongées dans l’alcool pour en extraire le parfum, ajoute un cornet de glace, du monoï et juste une bouffée de voiture rôtie au soleil… Et les grandes vacances reviennent à la mémoire...

