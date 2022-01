BRUT

"Tout ce que j'ai traversé m'a permis de voir mon albinisme comme quelque chose de beau."

Ruby Vizcarra est mannequin albinos. L'albinisme est une affection génétique résultant de mutations dans plusieurs gènes qui affectent la production de mélanine dans la peau, les cheveux et les yeux. "Quand j'étais petite, je trouvais que les gens m'observaient avec une curiosité malsaine, comme si j'étais une bête de foire", se souvient Ruby. La mannequin confie avoir puisé de la force face à ses difficultés jusqu'à arriver à s'accepter. "Maintenant, j'aime mon albinisme, alors qu'avant, je n'arrivais même pas à en parler. Aujourd'hui, je me trouve belle comme je suis", sourit-il.

"Je suis finalement tombée dans une dépression sévère"

À son entrée à l'école, Ruby se souvient avoir ressenti pour la première fois sa différence et le sentiment de rejet des autres : "Mes camarades me touchaient la peau et me demandaient : "Eh, tu t'es maquillée ? Pourquoi tu t'es maquillée ?"" Si Ruby a appris à se défendre, ces commentaires l'ont beaucoup fait souffrir. "Je suis finalement tombée dans une dépression sévère, au moment de mon adolescence", raconte-t-elle. Avec l'aide d'une psychologue, Ruby a réussi à reprendre le cours normal de sa vie. Aujourd'hui, elle est mannequin et a appris à s'aimer. "J'ai cherché des artistes qui accepteraient de travailler avec moi telle que je suis, sans chercher à me changer", conclut-elle.