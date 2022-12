Pour soigner leurs maux et se sentir mieux, certaines personnes se tournent vers l’équithérapie. Des cours particuliers avec les équidés, permettant de décharger les émotions. Brut a suivi un cours.

“J'ai une phobie scolaire, suite à un harcèlement que j'ai eu. Et ça, ça m'a permis de beaucoup ressortir de ça.” Maxime est un jeune collégien. Afin de surmonter sa phobie scolaire, il suit des séances d’équithérapie. “L'idée c'est d'essayer de mettre Maxime dans une posture, dans une situation émotionnelle et physique dans laquelle il pourrait essayer de se reglisser quand il a des moments difficiles, à l'école, avec ses pairs, avec ses profs”, explique Florence Yazdanpanah, équicienne.

“On apprend à mener un cheval dans le respect, dans la douceur”

Ces cours lui permettent d’extérioriser toutes ses émotions, en lien avec le cheval. “Je suis beaucoup moins crispé, je suis plus détendu, je suis moins fatigué, aussi. (...) Et je suis allé au collège toute la semaine, pour vous, ça peut paraître normal, mais pour moi, c'est énorme.”

Mais il n’est pas le seul à suivre ces séances. Camille, qui a eu un AVC il y a 5 ans, en fait partie. “Quand j'ai commencé l'équithérapie, moi, je m'occupais d'un Shetland pour le brosser et faire travailler la main gauche qui, chez moi, ne marche pas bien. Et là, j'apprends à monter vraiment. C'est de la détente, de la confiance en soi, parce qu'on apprend à mener un cheval dans le respect, dans la douceur, le calme.”

“On est quelquefois contactés par des personnes qui ne savent pas très bien pourquoi elles nous contactent… On voit ensemble, on cherche ensemble, on essaie de cheminer ensemble vers un mieux-être, vers un apaisement, vers l'expression de soi”, ajoute Florence Yazdanpana.