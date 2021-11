BRUT

Lui, c'est Bruno. Il est passé de l'opéra au ménage, notamment à cause de la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, il ne regrette aucunement son choix. "Avant d'avoir un compte Instagram dédié au ménage, je m'occupais des tournées internationales pour une grande cheffe d'orchestre, Emmanuelle Haïm, donc je vendais des concerts dans le monde entier", raconte Bruno. Il confie d'ailleurs avoir travaillé dans "les plus grands et prestigieux endroits de la musique classique". Passionné de musique, il a alors arpenté ces lieux emblématiques pendant 15 ans.

"Mon rêve, ce serait que le ménage soit élevé au rang d'art de vivre"

En 2020, la crise sanitaire a alors changé ses plans. "Par la force des choses, Covid-19, plus de musique, et donc qu'est-ce qu'il va faire, Bruno ? Du ménage", raconte-t-il. Et aujourd'hui, il affirme y prendre du plaisir et partage même son quotidien et ses astuces sur les réseaux sociaux.

Pour subvenir à ses besoins, Bruno travaille désormais dans une droguerie à Paris. "Je navigue dans le magasin et je propose aux gens un peu toutes les solutions qui existent et ça me plaît beaucoup, je trouve que c'est génial de quitter un peu Instagram pour être en contact avec les vrais gens, des gens réels qui te posent des questions", se réjouit-il.