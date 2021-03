"Nous sommes submergés par nos possessions matérielles. Dans notre culture, nous ne nous sommes jamais arrêtés pour considérer le moins." Dans leur livre, Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus expliquent le concept de minimalisme, un moyen selon eux de reprendre le contrôle de sa vie. Mais c'est quoi le minimalisme ? Dans le cas d'un mode de vie, il s'agirait de supprimer ce qui est superflu et ainsi d'aller à l-l'essentiel. "Quand une personne pense au minimalisme, elle pense à des murs blancs et austères et à une vie dans un monastère sans aucune possession. Mais la vérité est que certaines possessions ont une immense valeur dans nos vies et nous ne sommes pas dans une logique de privation", développe Joshua.

Selon Joshua et Ryan, vivre intentionnellement permettrait de produire beaucoup moins de déchets. "Je suis beaucoup plus conscient des choses que j'apporte dans ma vie. Et je suis également conscient de la façon dont je me débarrasse des choses", précise Joshua. Un Américain possèderait en moyenne 300 000 objets.