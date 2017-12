Un numéro unique destiné à l’écoute et l’assistance des médecins

Un numéro d’appel unique et gratuit destiné à "renforcer l’écoute et l’assistance des médecins (et internes en médecine) en difficulté [ou] en souffrance" va entrer en fonctionnement le 1er janvier : le 0826 000 401. L’initiative découle d’une convention signée ce 27 décembre par le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) et l’Association d’aide professionnelle aux médecins et soignants (AAPMS).

Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cette écoute téléphonique confidentielle "permettra l’orientation du médecin vers l’un des organismes suivants" :

Le Conseil départemental de l’Ordre des médecins où est inscrit le médecin ;

Le service Entraide du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Une association ou un établissement de soins liée au CNOM par la signature d'une Charte d’entraide ;

Toute autre structure utile.

Financé par le CNOM, le numéro sera géré par l’AAPMS, qui s’engage à former les psychologues répondant aux appels téléphoniques.

"L’entraide est l’une des missions constitutives de l’Ordre des médecins", a déclaré dans un communiqué, le Dr Patrick Bouet, président du CNOM. "Elle permet d’apporter une aide confraternelle à des médecins en difficulté́ ou à leurs familles, et doit être entendue au sens large : outre l’attribution de secours financiers, elle comprend un soutien psychologique, organisationnel et juridique, un accompagnement professionnel et social, mais aussi une facilitation d’accès aux soins".

Le CNOM précise qu’au sein de l’ordre, un "Pôle Entraide National" a été créé afin de "fédérer et d’harmoniser les actions et les procédures d’entraide" à l’échelle du pays.

la rédaction d’Allodocteurs.fr