\"Slime maison\" : attention à la toxicité des produits

Fabriquer soi-même du "Slime" n’est pas sans risque, alertent les autorités françaises. Les produits utilisés peuvent être toxiques et entraîner, notamment, des réactions cutanées sévères.

C'est gluant, vert, jaune, rouge ou à paillettes ; ça colle aux doigts, ça fait des bruits bizarres quand on le malaxe et vos enfants en raffolent. C'est le "Slime", un nouveau "loisir créatif" très en vogue dans les cours de récré... mais malheureusement pas sans risque lorsqu'il est fabriqué maison!

Dans un communiqué commun, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) alertent, en effet, les utilisateurs du "Slime" sur les dangers des produits utilisés pour la fabrication maison de cette pâte à malaxer gluante et élastique, très populaire chez les enfants et les adolescents.

Atteintes cutanées ou respiratoires, irritations oculaires

"Plusieurs cas d’atteintes cutanées en lien avec la fabrication et la manipulation de Slime « maison » ont été rapportés", souligne le communiqué. Qui précise que "l’Anses et la DGCCRF attirent l’attention sur les risques liés au contact avec des produits toxiques, détournés de leur usage, lors de la fabrication puis de la manipulation de Slime « maison »."

Plus malléable et élastique que la traditionnelle pâte à modeler, le "Slime" est vendu prêt à l'emploi dans le commerce. Mais il peut également s'obtenir en mélangeant divers ingrédients comme de la colle, de la lessive ou des colorants. De nombreux tutoriels fleurissent ainsi sur Internet pour proposer une multitude de recettes aux jeunes adeptes.

Or, "la manipulation de lessives, de produits détergents ou de colles en grande quantité, de manière répétée et prolongée peut être également à l’origine de dermatites de contact sévères car ces produits contiennent tous des conservateurs allergisants ou irritants", met en garde le communiqué.

"Par ailleurs, l’utilisation de colles en grande contenance expose les consommateurs, et surtout les enfants, à des solvants dont certains peuvent provoquer des irritations des yeux, des voies respiratoires et sont toxiques pour le système nerveux central", précisent les autorités. Lesquelles rappellent que "les colorants utilisés pour la fabrication de Slime « maison » ne sont pas tous de nature alimentaire ou destinés à être en contact avec la peau".

Les coffrets du commerce sous surveillance

Quant aux kits prêt-à-l’emploi vendus dans la commerce, il font actuellement l’objet d’une campagne de contrôle de la part de la DGCCRF, avec retrait du marché en cas de non-conformité des produits par rapport à la réglementation sanitaire. La DGCCRF rappelle, enfin, aux parents de « veiller au respect des précautions d’emploi qui accompagnent ces kits. »