Pas-de-Calais : le Musée Sandelin offre des séances de Yog’art, mêlant culture et bien-être

Depuis 3 ans, des séances de yoga sont organisées au musée Sandelin de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Mais en raison de la fermeture des lieux de culture, les cours sont donnés en ligne chaque vendredi et chaque deuxième dimanche du mois.

S’offrir un moment de relaxation, tout en se cultivant. Ce savant mélange est possible au Musée Sandelin de Saint-Omer (Pas-de-Calais), où des séances de yoga sont organisées en plein cœur des œuvres exposées. Le dispositif est proposé depuis 3 ans, mais en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des lieux de culture, la professeure a dû s’adapter. Les élèves peuvent suivre les cours en ligne.

Des séances de Yog’art organisées depuis le 14 mars dernier. Chaque deuxième dimanche du mois à 10 heures, chacun peut donc se connecter sur les réseaux sociaux du musée pour vivre un moment de bien-être pendant une heure. Une session de 15 minutes est également organisée chaque vendredi à 12h15. "Ma volonté de mon côté, c’était de faire vivre l’œuvre et que les personnes puissent ressentir l’œuvre à l’intérieur de leur corps, de leurs sensations", décrit Solène, professeure de yoga.

Des séances thématiques

À ses côtés, une animatrice profite de chaque exercice pour présenter une pièce du musée. Chaque leçon aborde un thème qui relie les œuvres d’art à des postures de yoga. Parmi les sujets abordés : la notion du temps ou encore le printemps. "On s’arrêtait parfois devant une œuvre juste parce qu’elle nous inspirait. Que ce soit pour le côté esthétique ou pour Solène pour des problématiques et des exercices qui lui paraissent en relation", explique Lucie Pillier, agent d’accueil et de médiation.

Entre bien-être et pédagogie, ces cours rencontrent un grand succès chez des publics très variés. "D’une part, les amateurs de yoga ont pu découvrir le musée Sandelin qu’il ne connaissaient parfois pas, même si c’était un public local. Et les amateurs d’art qui pouvaient également avoir envie de souffler, de s’évader dans le contexte actuel et d’ouvrir une nouvelle porte dans leurs activités grâce à Solène", raconte Clémence Lacoque, responsable du pôle des publics.

L’occasion aussi pour le musée de faire découvrir au plus grand nombre ses collections, en attendant la réouverture. Pour les amateurs de yoga, la prochaine séance dominicale en direct du Musée Sandelin aura lieu le 9 mai.