Le naturisme... en ville aussi !

Tout nu et tout bronzé... Le naturisme rime avec été, plages et vacances mais plus seulement ! Aujourd'hui, le naturisme se pratique aussi en ville. Ainsi, à Paris, à quelques pas de ceux que l'on appelle les "textiles", les adeptes de la nudité ont désormais leur espace dans le bois de Vincennes.

Pratiquer le naturisme en ville peut surprendre, mais cela n'est pas nouveau. Cette pratique commence dès le début du XXe siècle dans les parcs de Berlin en Allemagne. À l'origine, on pratique le naturisme à des fins thérapeutiques pour soigner certaines maladies comme la tuberculose grâce au soleil : c'est ce qu'on appelle l'héliothérapie.

Le naturisme, une philosophie de vie qui se pratique aussi en ville

Le naturisme n'est donc pas synonyme de nature. Il s'agit d'une philosophie de vie pour vivre avec son corps dans son état naturel. Un principe que partagent les adeptes du naturisme urbain du XXIe siècle. Visite dans un musée, sortie au bowling... De plus en plus d'activités sont proposées en ville à un public naturiste. Et il y a quelques mois, c'est même un restaurant, le premier en France, qui a ouvert ses portes à une clientèle dénudée.

Si les pratiques naturistes évoluent, le public aussi. Les adeptes de la nudité en ville sont de plus en plus jeunes et toujours plus nombreux.