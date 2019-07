Découverte : des bains de forêt pour revivifier le corps et l'esprit

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Sur les sentiers du sylvatorium de Mont-Dore, dans le Puy-de-Dôme, on peut caresser, étreindre un arbre, et peut-être percevoir ses vibrations. Les visiteurs en quête de sensations peuvent s'installer dans des spas forestiers pour ressentir et respirer le parfum des sapins. "On a l'habitude de parler des cinq sens, mais il en existe plein d'autres qu'on n'explore pas vraiment dans la vie de tous les jours", explique Céline Montero, sylvothérapeute.

Une expérience de bien-être en pleine nature

Chasser le stress, se reconnecter à la nature : les bains de forêt se transforment en expériences sensorielles pour le bien-être des promeneurs. "C'est important de savoir que la forêt produit des huiles essentielles, un microclimat avec une atmosphère qui est peu électrique, avec des lumières qui sont tamisées... Et tout ça c'est quand même favorable à l'organisme", indique Bernard Alméras, responsable du projet. Pour initier ce parcours zen, la cité thermale a puisé son inspiration chez les Japonais. Dans le Sancy, le sylvatorium sera accessible toute l'année, été comme hiver.

Le JT

Les autres sujets du JT