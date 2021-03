Covid-19 : le remboursement de consultations psychologiques, une "action de prévention" pour la Mutualité française

La Fédération française de l'assurance (FFA) a annoncé lundi la mise en place d'un remboursement de quatre consultations psychologiques jusqu'à la fin de l'année, dans la limite de 60 euros par séance. "C'est une action de prévention", a expliqué mardi 23 mars sur franceinfo Thierry Beaudet, président de la Mutualité française, qui représente 518 mutuelles en France.

franceinfo : Cette décision est-elle une façon de répondre à la baisse de moral grandissante des Français ?

Thierry Beaudet : Oui, c'est une façon de répondre à l'urgence, une étude récente de l'Ifop montrait que 30% des Français qualifiaient leur moral de mauvais alors qu'ils étaient 16% lors du premier confinement et 47% estiment leur vie difficilement supportable. On voit que les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le moral des Français sont importantes et on a décidé de s'engager pour prendre en charge le remboursement de psychologues. C'est pour nous une action de prévention parce que cela peut éviter des pathologies plus lourdes et c'est aussi une action qui a une forte dimension sociale.

Est-ce une mesure définitive ?

C'est une mesure que nous allons faire vivre tout au long de l'année 2021. Elle prend place dans l'urgence de la crise, mais nous mutualistes sommes convaincus qu'elle répond à une problématique de santé publique très profonde. Si elle répond aux besoins, et nous pensons que c'est le cas, nous étudierons sa pérennisation.

Pour le moment quatre consultations seront prises en compte, est-ce que cela pourra aller au-delà ?

Il y a déjà des mutuelles qui, de longue date, sont engagées sur la question de la santé mentale en menant des actions de prévention. Il y a déjà près d'un quart des contrats des mutuelles qui remboursent des consultations ponctuelles auprès des psychologues. Avec ces quatre séances on n'est pas dans l'affichage mais dans la solution. Ce niveau de remboursement de 60 euros la séance correspond globalement au tarif moyen constaté. Donc, c'est une mesure claire et lisible.

Les mutuelles vont-elles augmenter leurs tarifs ?

Non. Les mutuelles répondront présentes. On imagine que cet investissement en santé pourrait être de l'ordre de 200 millions d'euros par an pour l'ensemble des complémentaires. C'est tout à fait à la portée de nos mutuelles.