Comment retrouver de belles jambes grâce au palper-rouler

Peau d’orange, amas graisseux, capitons… comment venir à bout de la cellulite ? Des massages anti-cellulite hebdomadaires chez le kinésithérapeute peuvent vous aider à retrouver des cuisses fermes et lisses.

Dans un premier temps, des massages drainant du bas vers le haut de la cuisse favorisent la circulation sanguine. Puis, le palper-rouler, plus dynamique, permet de décoller les tissus graisseux et d’évacuer les amas de graisse en stimulant la circulation lymphatique. Mais une condition est indispensable pour que le palper-rouler fonctionne : l’assiduité, à raison d’une séance hebdomadaire pendant six à huit semaines.