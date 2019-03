"Comme en 14" : une pièce qui rend hommage aux infirmières de la Grande Guerre

Quand on parle de la Première Guerre mondiale, on pense souvent aux poilus, aux tranchées et à l'artillerie lourde... On pense moins aux femmes. Elles ont pourtant joué un rôle déterminant en remplaçant les hommes partis au front, dans les usines, les fermes, les commerces ou encore les hôpitaux.

"Comme en 14" est une pièce de théâtre qui leur rend hommage. Ecrite par Dany Laurent, elle raconte le quotidien de quatre femmes, au chevet de soldats blessés, dans un hôpital de fortune.

Des anges blancs au chevet des soldats

La Première Guerre mondiale n'est pas qu'une histoire d'hommes. Sur le front, 100.000 soignantes viennent au secours des blessés. La plupart sont des infirmières bénévoles, elles apprennent le métier sur le tas auprès des gueules cassées. Elles s'improvisent aussi confidentes pour apaiser le tourment de ces hommes. Alors ces soldats revenus du front leur ont donné un surnom : les anges blancs.

Certaines de ces femmes de l'ombre ont péri sous les bombes.

Y ALLER

Comme en 14

Théâtre La Bruyère - 5 rue La Bruyère 75009 Paris

Jusqu'au 26 juin 2019