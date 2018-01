Christophe André : "Il faut prendre le temps de réfléchir sur soi-même"

Ce livre est la retranscription de l'émission "La Vie intérieure", animée par le Dr Christophe André et diffusée sur France Culture du lundi au vendredi de 8h55 à 09h00 et de 17h55 à 18h00, dans laquelle il propose un voyage dans le monde des émotions et des sensations.

Bonnes résolutions, introspection, repli sur soi, hygiène de vie ou encore discipline... Le livre de ce médecin psychiatre spécialisé dans le traitement et la prévention des troubles émotionnels est une sorte de guide, de manuel pratique. Christophe André propose son point de vue sur les grands sujets qui interrogent tout être humain lorsqu'il réfléchit à la manière dont il mène sa vie.

Christophe André était l'invité du Magazine de la santé ce lundi 8 janvier 2018. Retrouvez en vidéo l'intégralité de son interview.

