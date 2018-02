Saône-et-Loire : des médecins salariés par le département

Au coeur de Digoin, en Saône-et-Loire, dans une région désertée par les médecins, c'est le jour de l'ouverture du premier centre de santé départemental de France. À l'accueil, l'ambiance est fébrile, ce sont les derniers préparatifs avant que les patients n'arrivent. Le Dr Rolin, directrice médicale, vérifie que tout fonctionne.

Des médecins séduits

Le centre de santé doit numériser le dossier médical des patients. Il sera ainsi le référent de la malade pour la Sécurité sociale. Ce centre a été crée par le département, en six mois seulement car il y avait urgence. En 10 ans, l'agglomération de Digoin a perdu un quart de ses médecins, il n'était plus que trois pour 14 000 habitants. Toutes les incitations financières ou matérielles pour que les généralistes s'installent sont restées vaines jusqu'à aujourd'hui. Le Dr Clerget est le second médecin du centre de santé. À 61 ans, il a été séduit par ce nouveau poste qui fait de lui un médecin salarié du département, à 35 heures par semaine.









Le JT

Les autres sujets du JT