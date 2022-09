Santé : l'hôpital privé d'Avranches organise un grand entretien d'embauche sur la baie du Mont-Saint-Michel

Pour faire face à la pénurie de médecins et de soignants, l'hôpital privé d'Avranches (Manche) a décidé d'organiser des journées de recrutement particulières, avec, au programme, une traversée de la baie du Mont-Saint-Michel pour vanter le cadre de vie

Tout commence comme une visite habituelle en direction de la baie du Mont-Saint-Michel (Manche). Mais quand la conversation s'engage entre les participants, c'est sur tout autre chose que le paysage, puisque les visiteurs sont médecins et soignants. Six candidats et autant de salariés de l'hôpital privé d'Avranches sont présents.

"Moins stressant" qu'un entretien d'embauche classique

Il s'agit en réalité d'un entretien d'embauche en plein air. "Comme on a toute la journée pour pouvoir échanger, c'est vrai que c'est un peu moins stressant qu'un entretien classique où on a peu de temps pour faire nos preuves", confie Laura Ramiandrisoa, infirmière en chimiothérapie. L'objectif est de mettre les candidats à l'aise pour mieux les séduire, car avec la pénurie de personnel de santé, ce n'est plus le postulant qui doit faire ses preuves, mais l'hôpital privé d'Avranches. Ce dernier cherche dix personnes.