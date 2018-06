Professionnels de santé : vers une autorisation de la publicité en France ?

Il pourrait bientôt être possible de voir des spots publicitaires pour des traitements médicaux, des cliniques, des invitations à se faire soigner à l'étranger, des promotions sur des soins sur les réseaux sociaux. Jusque-là, ces publicités étaient interdites en France, mais autorisées chez certains pays voisins. Un rapport du Conseil d'État préconise d'assouplir les règles en vigueur dans notre pays.

S'adapter à l'essor d'internet

Si ces propositions sont entendues, les professionnels auront désormais le droit de faire connaître leurs diplômes et compétences reconnues, leurs types d'interventions et spécialités, leur adresse et leurs tarifs. En revanche, la publicité comparée, les avis de patients et les arguments promotionnels resteront interdits. Ces nouvelles règles permettraient de s'adapter à l'essor d'internet dans le domaine de la santé. Mais le Conseil d'État insiste également sur la nécessité d'harmoniser toutes les règles de la publicité médicale en Europe.

Le JT

