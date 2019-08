Pédophilie : 200 victimes d'un ex-chirurgien dans toute la France ?

Un ancien chirurgien va être renvoyé aux assises pour quatre cas avérés de pédophilie. Mais il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. "Le parquet de la Rochelle qui dirige l'enquête nous indique que les investigations se poursuivent dans l'entourage proche et professionnel de cet homme d'une soixantaine d'années. Les carnets du suspect se trouvent au coeur de l'enquête. Il y répertoriait le nom d'enfants et de sévices sexuels. Plus de 200 cas ont été recensés", explique le journaliste Thomas Cuny depuis Jonzac (Charente-Maritime).

Le suspect est placé en détention provisoire

Parmi les victimes supposées, il y a aurait des enfants hospitalisés lorsque le médecin était en service. "Nous avons pu nous entretenir avec le père de l'une des victimes avérées de viol. Il demande à ce que justice soit faite mais ne souhaite aucune excuse de la part du médecin. Il estime que c'est trop tard", précise le journaliste. Le suspect a été placé en détention provisoire.

