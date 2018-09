Macron "fait tomber les barrières entre la médecine libérale et l'hôpital"

Etienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos, retient du plan santé "le principe de faire tomber les barrières entre la médecine libérale et l'hôpital. On va inciter les médecins libéraux à venir exercer dans les hôpitaux de proximité et inversement inciter des hospitaliers à avoir un exercice libéral". "On va pousser la logique de l'incitation avec de gros chèques", ajoute-t-il.

"Les médecins libéraux ont une formation gratuite avec des revenus assurés par la Sécurité sociale. Alors, on pourrait leur demander, au moins pendant les premières années d'exercice, d'aller exercer dans les déserts médicaux et dans les maisons de soins", estime Christophe Ramaux, membre des Économistes atterrés, qui insiste sur le fait que le financement n'est pas suffisant.

