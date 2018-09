Fin du numerus clausus : Patrick Pelloux n'y voit qu'un "coup de communication" du gouvernement

Invité sur franceinfo mercredi, Patrick Pelloux, président de l'association des médecins urgentistes de France, estime que c'est l'ensemble de la formation des étudiants en médecine qui doit être revue et pas seulement le numerus clausus.

Alors que le gouvernement souhaite mettre fin au numerus clausus après la première année d'études de médecine, Patrick Pelloux plaide pour une révision complète de la formation des futurs médecins. Pour le président de l’association des médecins urgentistes de France, "il n'y a pas de débat sur le concours de médecine sans un débat sur l'ensemble de la filière de la formation des étudiants en médecine". Il dénonce "un coup de communication" de la part du gouvernement.

franceinfo : Est-ce qu'il faut en finir avec le numerus clausus et le concours d'entrée en première année de médecine ?

Patrick Pelloux : C'est un concours qui est devenu inique, totalement désespérant et un épouvantable gâchis chez les jeunes et leur famille. Vous avez énormément de stress. Vous avez énormément de boîtes privées. On peut se poser la question de la privatisation de ce concours : il y a beaucoup d'étudiants qui passent des années de prépa avant de passer cet examen, ce qui fait qu'il y a une iniquité totale [entre candidats]. Il faut remettre cela à plat. C'est au politique de décider cela et surtout pas de prendre conseil auprès des lobbys des professeurs d'université qui ont plongé la France dans le marasme de ce concours. Il ne faut pas oublier que ce concours a été drastiquement abaissé au début des années 1980. C'est lui qui a conduit à la pénurie médicale que l'on a actuellement. Mais il ne faut pas tomber dans l'effet inverse et dire qu'il n'y a plus de concours. Si on sort 60 000 médecins par an en France, ce sera un véritable problème pour qu'ils aient du travail et pour organiser le système de santé.

Quel est le bon système ?

Il n'y a pas de débat sur le concours de médecine sans un débat sur l'ensemble de la filière de la formation des étudiants en médecine. Je pense que ces études sont beaucoup trop longues, trop spécialisées et entraînent les étudiants en médecine dans un couloir qui fige les choses. Il faut pouvoir évoluer dans son métier. C'est ce qui nous permettrait d'avoir une certaine souplesse sur la formation et sur l'avenir des médecins. Ils doivent pouvoir changer de spécialité.

Est-ce que cela règlerait la question de la pénurie de médecins ?

On n'a jamais eu autant de médecins en France. Le problème est ailleurs : c'est le nombre de jeunes médecins qui partent, qui n'exercent pas la médecine et qui vont travailler dans les agences régionales de santé, dans les arcanes du pouvoir. On a un problème avec ces médecins qui ne font plus du soin. C'est tout cela qu'il faut mettre dans la balance. Il faut que le politique s'empare de ce dossier sans écouter les lobbys hospitalo-universitaires qui vont parler de sur-sélection. Si on veut une vraie réforme du système, de la formation initiale, et donc du concours, il faut mettre tout cela sur la table et écouter l'ensemble des partenaires.

Est-ce qu'on en prend le chemin ?

Non. C'est un coup de communication pour dire qu'on va s'attaquer à ce concours de médecine, pour faire croire qu'on fait quelque chose. Mais une vraie réforme de fond pour [que les étudiants] apprennent mieux, qu'ils soient plus épanouis dans leur métier et qu'on forme moins de médecins névrosés à cause des études difficiles, ne fait pas partie du débat.