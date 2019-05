Violences faites aux enfants : la vidéo choc

C'est un spot particulièrement glaçant pour illustrer une campagne choc contre les violences faites aux plus jeunes : un enfant forcé de dissimuler les traces de coup sous un bonnet. La même réponse laconique : "oui ça va", avant de rentrer chez lui retrouver la violence parentale. Avec cette vidéo marquante d'une minute quarante, l'association Enfance et Partage veut sensibiliser les esprits aux violences faites aux enfants.

Les enfants ne se confient pas

En France, un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents. D'autres souffrent en silence, subissant la violence des adultes. Des situations qui peuvent avoir des contrecoups psychologiques par la suite. Un enfant ne se confie pas : plus de 80% ne parlent pas des violences qu'ils subissent, selon l'association. Les personnes qui soupçonnent des maltraitances n'osent pas non plus les signaler, de peur de se tromper. Elles seraient même 60% dans ce cas. Un numéro anonyme et gratuit existe pour signaler les violences : le 0 800 05 12 34.

