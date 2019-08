VIDEO. Des balades à vélo pour ramasser des déchets

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La chasse aux déchets commence avec une balade en forêt pour se rendre sur la plage. Contre une promenade à vélo à moindre coût, les cyclistes ramasseront ensuite les déchets sur la rive. Cette initiative a été mise en place par l'association Big'Up Cyclean, basée à Mimizan, dans les Landes. "Évidemment, on ne va pas se transformer en éboueurs de la plage. Mais nous ce qu'on peut faire, c'est de la sensibilisation", précise Christophe Drugeault, cofondateur de l’association.

80% des déchets sur les plages viennent des terres

En fait, les déchets que l’on trouve sur les plages viennent à 80 % de la terre. Jetés par terre, même en ville, ils finissent sur les plages : "Ça va dans l'égout, l'égout, ça va dans le fleuve, le fleuve, ça va dans le plus grand le fleuve et ça finit à la mer", explique le cofondateur de Big'Up Cyclean. "Donc c'est à nous de faire l'effort pour que ça n'arrive pas", ajoute-t-il.

La majorité des déchets retrouvés sur cette plage des Landes est des ustensiles de pêche. Mais on trouve aussi parfois des chaussures, des bouchons de bouteille, des plaquettes de médicaments, des pots de yaourt… Un certain nombre de ces déchets servira à créer des compositions amusantes, vendues par l’association pour payer le loyer et l'électricité du local. Le reste finira à la déchetterie ou à la poubelle.