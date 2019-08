VIDEO. Des associations se mobilisent pour former les enfants aux gestes qui sauvent 

Un massage cardiaque pourrait sauver 50 000 personnes chaque année, en France. Pourtant, les gestes de premiers secours ne font pas partie des disciplines obligatoires enseignées à l'école. Plusieurs associations proposent ainsi une initiation à ces gestes, comme La Croix Rouge avec le plan "Paris qui sauve" ou l'association "Les p'tits héros". "Il vaut mieux apprendre ça vite sinon on ne saura pas quoi faire quand on sera confronté à ça", confie Julien, 9 ans et participant à l'initiation aux gestes de premiers secours organisée par La Croix Rouge à Paris Plages.

90 % des infarctus sont fatals

Les enfants apprennent à reconnaître une situation anormale, à passer un message d'alerte, à prendre en charge une personne blessée, à utiliser un défibrillateur. Sans prise en charge immédiate, plus de 90 % des arrêts cardiaques sont fatals. "Ce ne sont pas des gestes très compliqués, simplement il faut les connaître", explique Virgile Rollin, formateur aux premiers secours. 7 fois sur 10, les infarctus surviennent devant témoin, mais moins de 20 % de ces témoins font les gestes de premiers secours. 4 victimes sur 5 qui survivent à un arrêt cardiaque ont bénéficié de ces gestes simples.