Vacances : apprendre aux enfants à nager pour éviter la noyade

En 2018, 1 Français sur 6 ne sait pas nager. La baignade peut alors être source d'angoisse. Cet été, des maîtres-nageurs arpentent les plans d'eau pour rappeler les gestes de base. "Les enfants passent un petit test qui va leur permettre de se sortir de situations difficiles dans l'eau", explique Arthur Lamirault, maître-nageur.

Les adultes doivent rester vigilants

Savoir nager est une compétence qui doit se travailler dès le CP et être acquise dès la 6e. En réalité, à l'entrée du collège, un enfant sur deux ne sait pas nager. Cela s'explique notamment par l'absence de piscines dans les zones rurales. La noyade est la première cause de mortalité par accident chez les enfants, et elle est en recrudescence en France. Depuis le 1er juin, elle est responsable de trois décès chaque jour. La meilleure parade reste l'attention sans faille des adultes.

